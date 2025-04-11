Інтерфакс-Україна

Події

10:31 11.04.2025

Сибіга: За місяць РФ випустила по Україні майже 70 ракет, понад 2200 "шахедів" - це відповіді на мирні пропозиції США

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Сибіга: За місяць РФ випустила по Україні майже 70 ракет, понад 2200 "шахедів" - це відповіді на мирні пропозиції США
Фото: ДСНС

З 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Шахед" і понад 6000 керованих авіаційних бомб, відповівши таким чином на тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні минає рівно місяць, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами. Рівно місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на таку пропозицію. Безумовно. Росія відмовилася погоджуватися, натомість висунула умови та вимоги. Водночас Росія продовжувала посилювати терор проти мирного населення", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що з 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Шахед" і понад 6000 керованих авіаційних бомб.

"Це були відповіді Росії на мирні пропозиції. Це типово для Росії: брехня, маніпуляції, продовження терору. Вже місяць можна було б дотримуватися тиші і вживати заходів з розбудови довіри для просування справедливого миру, якого прагнуть США, європейські та інші партнери", - наголосив міністр.

Сибіга підкреслив, що Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни.

"Нам не потрібно чекати ще один місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", - закликав він.

Теги: #ракети #припинення_вогню #бпла_рф

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