Через нічні ворожі обстріли Куп'янська постраждали троє мирних жителів

Фото: Харківська ОВА

У ніч проти п'ятниці ЗС РФ неодноразово завдавали авіаудари по Куп'янську, постраждалі мирні мешканці, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання КАБ пошкоджено будівлю медичного закладу та гаражі. Спалахнули 8 гаражів та три автомобілі на площі 320 м.кв. Постраждав 61-річний чоловік... Внаслідок влучання КАБ на подвір'я приватного домоволодіння пошкоджено приватний будинок, горіло сміття на площі 20м.кв. Також під час обстріли було пошкоджено ще 7 приватних будинків, гараж, сарай. Постраждали 62-річний чоловік та 74-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок влучання ще одного КАБа в землю було пошкоджено дві п'ятиповерхівки.