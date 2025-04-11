Інтерфакс-Україна

Події

09:51 11.04.2025

Через нічні ворожі обстріли Куп'янська постраждали троє мирних жителів

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Через нічні ворожі обстріли Куп'янська постраждали троє мирних жителів
Фото: Харківська ОВА

У ніч проти п'ятниці ЗС РФ неодноразово завдавали авіаудари по Куп'янську, постраждалі мирні мешканці, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання КАБ пошкоджено будівлю медичного закладу та гаражі. Спалахнули 8 гаражів та три автомобілі на площі 320 м.кв. Постраждав 61-річний чоловік... Внаслідок влучання КАБ на подвір'я приватного домоволодіння пошкоджено приватний будинок, горіло сміття на площі 20м.кв. Також під час обстріли було пошкоджено ще 7 приватних будинків, гараж, сарай. Постраждали 62-річний чоловік та 74-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок влучання ще одного КАБа в землю було пошкоджено дві п'ятиповерхівки.

Теги: #купянськ #обстріл

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