Інтенсивність спроб ворога штурмувати прикордоння Сумщини за тиждень зросла на 30% - ОВА

Інтенсивність штурмових дій російської армії в прикордонні Сумської області за останній тиждень зросла на 30%, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що за останні сім днів російські війська 47 разів намагалися штурмувати місцеві позиції українських оборонців, основні зусилля загарбники зосереджують у напрямках Журавки та Басівки.

Концентрує свої зусилля ворог на проведенні контрнаступальної операції в Курській області. Сили оборони України дають гідну відсіч, завдають загарбникам значних втрат.

У регіоні суттєво зросла інтенсивність застосування української авіації, що є важливим для підтримки в знищенні ворожих сил та засобів.

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області, бити по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Цього разу основними цілями загарбників стали підприємства харчової промисловості, зокрема хлібо-м’ясокомбінати й молокозаводи.

Війська РФ скинули на територію регіону 307 керованих авіабомб, найбільше від цих ударів постраждали Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська й Великописарівська громади.

Джерело: https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid024gB2zXPhAitPKtGTNfV3m2WF55rUXE9Y8fEhwAWZ72So1HctVd3Vyuz7Es4g3Kndl?locale=uk_UA