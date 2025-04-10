Інтерфакс-Україна

Події

20:46 10.04.2025

Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

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Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпра, Нікополя, а також інших областей України, наголосивши, що потрібна тактика тиску на РФ задля припиненн терору та війни.

"Зараз тривають роботи в Дніпрі, на місці удару російської ракети. Попередньо – балістика. На жаль, одна людина загинула – мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час відомо про те, що п’ять людей постраждали. Всім надається допомога. Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він додав, що сьогодні було багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли.

"Зокрема, Нікополь, удар російських FPV – пʼять дронів. Це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранень зазнали 12 людей, і серед них одна дитина", - сказав президент.

Окрім того, росіяни обстріляли Харківську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську області, та постійно наносять удари керованими авіабомбами по Сумщині.

"І все це – вже майже через місяць після того, як Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення вогню. Росія очевидно ігнорує дипломатію та використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску – тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились", - наголосив президент.

 

Теги: #зеленський #рф #обстріли

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