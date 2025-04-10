Пріоритет України на засіданні "Рамштайн" це ППО

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Пріоритетом України на новому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" є ППО, вже є деякі домовленості з партнерами щодо зміцнення захисту українського неба, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз міністр оборони України Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати "Рамштайн", нове засідання. Звісно, наш пріоритет – це ППО, і маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильнішим", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він також додав, що Україна буде продовжувати працювати з кожною країною, із кожним лідером, "які справді можуть впливати, щоб російська держава відчувала більшу ціну за війну – ціну, яка незмінно зростає для них".

Засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") відбудеться 11 квітня.