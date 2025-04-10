Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети, зокрема, щодо тіньового танкерного флоту РФ

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети щодо тіньового флоту, пропагандистів війни, а також деяких функціонерів.

"Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, зараз триває підготовка відповідних указів, усе буде поетапно.

"Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу", - додав президент.