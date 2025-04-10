Інтерфакс-Україна

Події

20:28 10.04.2025

Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети, зокрема, щодо тіньового танкерного флоту РФ

1 хв читати
Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети, зокрема, щодо тіньового танкерного флоту РФ

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети щодо тіньового флоту, пропагандистів війни, а також деяких функціонерів.

"Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, зараз триває підготовка відповідних указів, усе буде поетапно.

"Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу", - додав президент.

 

 

Теги: #санкції #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 10.04.2025
Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

20:41 10.04.2025
Зеленському представили можливий обсяг фінансування підтримки громад

Зеленському представили можливий обсяг фінансування підтримки громад

20:34 10.04.2025
Пріоритет України на засіданні "Рамштайн" це ППО

Пріоритет України на засіданні "Рамштайн" це ППО

19:47 10.04.2025
Активи РФ мають залишатися знерухомленими до завершення війни і компенсації всіх збитків – рішення Ради асоціації Україна-ЄС

Активи РФ мають залишатися знерухомленими до завершення війни і компенсації всіх збитків – рішення Ради асоціації Україна-ЄС

19:43 10.04.2025
Активи "Білоруськалію" стягнуто в дохід держави за позовом Мін'юсту

Активи "Білоруськалію" стягнуто в дохід держави за позовом Мін'юсту

12:39 10.04.2025
США і Росія обмінялися двома ув'язненими, американка Кареліна вже летить до США

США і Росія обмінялися двома ув'язненими, американка Кареліна вже летить до США

06:10 10.04.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

21:37 09.04.2025
Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

21:34 09.04.2025
Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

21:31 09.04.2025
Контролювати режим припинення вогню можуть американці з тією чи іншою країною Європи, вважає Зеленський

Контролювати режим припинення вогню можуть американці з тією чи іншою країною Європи, вважає Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них – дитина

Посол США Брінк має намір піти у відставку

Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

Пріоритет України на засіданні "Рамштайн" це ППО

ОСТАННЄ

У Дніпрі вже вісім постраждалих внаслідок ракетного удару - Лисак

Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

Зі Слов'янської та Дружківської громад на Закарпаття евакуювали дві родини з дітьми - обладміністрація

Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них – дитина

Посол США Брінк має намір піти у відставку

Міністр оборони Нідерландів: Мир можливий лише в поєднанні з військовою силою

Пожежа на місці ракетного удару по Дніпру локалізована

Навчання в ЄС пройшли вже 73 тис. українських військових

РФ повністю знищила частину складів виробника побутових товарів "Біосфери" в Дніпрі, є загиблий та поранені співробітники – СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА