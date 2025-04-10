Інтерфакс-Україна

Події

14:28 10.04.2025

Внаслідок ДТП у Львівській області госпіталізували семеро осіб

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Внаслідок ДТП у Львівській області госпіталізували семеро осіб

Семеро людей госпіталізовані внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса і вантажівки у Львівській області, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, аварія трапилася 10 квітня приблизно о 09.40 на автодорозі "Львів-Шегині" у місті Судова Вишня Яворівського району, де зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажівка ГАЗель. Після зіткнення транспортні засоби загорілись, додають у поліції Львівської області.

"Унаслідок ДТП водії обох автомобілів та п’ятеро пасажирів Mercedes Sprinter зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до медичних закладів", – зазначається у повідомленні.

Поліція встановлює обставини ДТП, також уточнюють дані усіх учасників пригоди та діагнози потерпілих. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Теги: #дтп #львівська_область

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