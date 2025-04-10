Інтерфакс-Україна

Події

13:14 10.04.2025

Друга декада квітня в Україні розпочнеться мокрим снігом, місцями з дощем, вночі заморозки

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Друга декада квітня в Україні розпочнеться мокрим снігом, місцями з дощем, вночі заморозки

У п'ятницю, 11 квітня, в Україні мокрий сніг, вдень місцями з дощем, у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, лише у північних та Вінницькій областях без істотних опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в більшості областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5° (в Криму та Приазов'ї температура 1-4° тепла); температура вдень 1-6° тепла, на сході країни до 8°. В Карпатах сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 11 квітня без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі заморозки в повітрі 1-3°, температура вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 11 квітня найвища температура вдень була  24,6 в 2018р., найнижча вночі  -3,9 в 1954р.

У суботу, 12 квітня, на півдні та південному сході країни, вночі і в західних областях невеликий мокрий сніг, вдень з дощем; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 5-10° тепла; у західних областях вночі 1-4° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 7-12°. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У столиці 12 квітня - без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 1-3°, температура вдень 7-9° тепла.

Теги: #прогноз_погоди

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