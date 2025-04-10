Інтерфакс-Україна

Події

12:32 10.04.2025

ДБР викрило керівників "Укрпрофтуру" та Федерації профспілок на схемі привласнення держмайна

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ДБР викрило керівників "Укрпрофтуру" та Федерації профспілок на схемі привласнення держмайна

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили протиправну діяльність керівництва ПрАТ "Укрпрофтур" та посадовців Федерації профспілок України, які організували схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій на понад 20 млн грн.

"У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016–2018 років фігуранти уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості у місті Рівне. Загальна оцінювальна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн гривень. Наприклад, приміщення одного з ресторанів було реалізоване за заниженою ціною – лише 4,1 млн гривень. Новими власниками стали родичі одного з керівників "Укрпрофтуру", - повідомляє пресслужба ДБР.

За наявною інформацією, персонал закладу обслуговував представників правоохоронних органів та місцевої влади зі знижками понад 20%. Таким чином організатори намагалися налагодити персональні зв’язки та уникати перевірок.

У межах слідчих дій ДБР вилучило документи та електронні носії інформації, які підтверджують незаконні операції.

П’ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Кримінального кодексу України.

Чотирьох фігурантів затримано. Найближчим часом до суду буде подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.

Слідство триває. Встановлюються інші можливі епізоди злочинної діяльності.

Теги: #федерація_профспілок #держмайно #привласнення

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