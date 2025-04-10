Інтерфакс-Україна

Події

12:01 10.04.2025

Шмигаль: Україна - не буферна і не сіра зона, ми - нова можливість Європи заново відкрити свою ідентичність

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Шмигаль: Україна - не буферна і не сіра зона, ми - нова можливість Європи заново відкрити свою ідентичність

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна готова стати новим учасником і експортером безпеки, енергії, критичних ресурсів і цифрових інновацій в Європі.

"Ми не буферна зона, ми не сіра зона, ми - нова можливість Європи заново відкрити свою ідентичність. Ми повинні визнати нову реальність: вільна торгівля більше не гарантує безпеки, енергетика більше не є аполітичною, а ланцюги постачання більше не є нейтральними. Проте ми віримо, що Європа може заново відкрити себе в цій історичній бурі, і що Україна може стати новим якорем стабільності… Україна сьогодні – це не просто поле битви, це поле можливостей. Ми готові стати новим учасником і експортером безпеки, енергії, критичних ресурсів і цифрових інновацій", - сказав Шмигаль на бізнес-саміті Україна-ЄС в Брюсселі у четвер.

Він підкреслив, що це буде вигідно не лише Європейському Союзу, а й європейському бізнесу, для якого Україна стає новим місцем для вигідних інвестицій.

Зокрема, прем'єр заявив, що критичні корисні копалини є ще одним сектором, куди Україна запрошуємо європейські інвестиції.

"Зараз ЄС імпортує багато з них з-за меж континенту, але Україна може допомогти це змінити. Європейська промисловість може забезпечити надійне джерело сировини тут, у Європі, заклавши фундамент для нової промислової революції, здійсненої в Європі", - додав Шмигаль.

Серед іншого, він відзначив перспективність для співпраці проектів відбудови, використання газових сховищ, відновлювальних джерел енергії, сільського господарства і ІТ-сектору.

Крім того, прем'єр підкреслив, що війна стала каталізатором стрімких інновацій в оборонній промисловості України.

"Європа потребує переозброєння та більшої стратегічної оборонної автономії — і Україна може стати її промисловим ядром. Ми запрошуємо європейські оборонні компанії до співпраці. Ми пропонуємо кваліфікованих спеціалістів, виробничі потужності та сильні інвестиційні стимули. Оборонно-промислова стратегія ЄС і програма EDIP відкривають нові горизонти для нашої співпраці. Наступного місяця у Брюсселі відбудеться другий Форум оборонної промисловості Україна–ЄС, і ми запрошуємо всі зацікавлені європейські компанії взяти участь", - заявив він.

Теги: #шмигаль #саміт

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