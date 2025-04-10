Інтерфакс-Україна

Події

11:38 10.04.2025

УЧХ працює на місцях, постраждалих через російську атаку БпЛА на Миколаїв

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УЧХ працює на місцях, постраждалих через російську атаку БпЛА на Миколаїв
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) у Миколаєві працює на місцях, які постраждали вночі від російської атаки безпілотників.

"У Миколаєві Український Червоний Хрест працює на місцях наслідків атаки на місто. Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області цієї ночі спільно з іншими рятувальними службами брала участь у ліквідації наслідків нічної атаки на місто", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Волонтери евакуювали з пошкоджених будинків 2 людини: жінку похилого віку та жінку з маломобільних груп населення. Перша допомога була надана 6 особам.

На двох локаціях, які постраждали найбільше, УЧХ розгорнув пункти допомоги, де постраждалі могли отримати всю необхідну підтримку: першу домедичну та психологічну допомогу, зарядити мобільні пристрої, випити чаю та зігрітися. Волонтери видали понад 200 одиниць гігієнічних і продуктових наборів постраждалим для забезпечення першочергових потреб.

Крім цього волонтери підтримували роботу рятувальників ДСНС України, надаючи їм необхідну підтримку.

Як повідомлялось, вночі, 10 квітня, близько 02:45 ворог атакував Миколаїв БпЛА типу "Shahed 131/136". Через шахедну атаку поранено 10 осіб, станом на ранок 2 людини перебувають у лікарні. Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.

 

Теги: #миколаїв #тчху #учх

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