Інтерфакс-Україна

Події

07:20 10.04.2025

Цивільні зазнали поранень в Миколаєві внаслідок атаки російських БпЛА – Кім

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Цивільні зазнали поранень через атаку ворожих дронів на Миколаїв, повідомляє в телеграм-каналі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вночі, 10 квітня, близько 02:45 ворог атакував обласний центр БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.

"Через шахедну атаку поранено 10 осіб. Станом на ранок 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік перебувають у лікарні – стан середньої тяжкості, іншим допомога надана амбулаторно", - написав Кім.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/13762

Теги: #поранені #миколаїв #атака #бпла

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