У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 четверга, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли вісім суден, п'ять з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря шість суден, з них три судна продовжило рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12674