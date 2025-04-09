Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Всі спільні заводи з країнами-партнерами з виробництва озброєнь будуть до завершення війни з РФ відкриватись виключно в Україні і працювати лише на Україну, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Це позиція наша: поки не закінчиться війна, ми все відкриваємо в Україні і працюємо тільки на Україну. А потім, коли будуть відкриватися в інших країнах, вони будуть працювати вже на ринок, але в України буде відповідне право першої руки, тому що в наших сховищах має бути достатньо відповідних дронів", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

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