Інтерфакс-Україна

Події

21:10 09.04.2025

Пріоритетом на наступній зустрічі "Рамштайну" залишається ППО, передусім протиракетна оборона – Зеленський

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Пріоритетом на наступній зустрічі "Рамштайну" залишається ППО, передусім протиракетна оборона – Зеленський

В ході військового кабінету в середу, 9 квітня, обговорювалась підготовка до "Рамштайну", який запланований на п’ятницю, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Пріоритет номер один – протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет – "петріоти" роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення", - розповів президент.

Він підкреслив, що тільки за поточну добу уже було кілька повітряних тривог по країні через загрозу балістики.

"В частині нашої країни люди фактично постійно живуть під загрозою таких ударів. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є. Навіть "петріотів" достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів", - наголосив Зеленський.

Другим пріоритетом на "Рамштайні", вказав президент, стане конкретне опрацювання незмінності підтримки в 2025 році.

"Стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що розчаровує агресора й реально стимулює до дипломатії. Потрібно знищити цю спокусу в Путіна, коли він сподівається, що підтримка України зникне. Не зникне. Підтримка буде продовжуватися. Нам потрібен цей сигнал і незмінне постачання оборонної допомоги", - підкреслив Зеленський.

Теги: #рамштайн #ппо #зеленський

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