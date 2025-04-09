У березні різко зросла кількість жертв серед цивільних осіб - спостерігачі ООН з прав людини

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні різко зросла в березні, про що йдеться в щомісячному оновленні Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) щодо захисту цивільного населення, оприлюдненому у середу.

У березні було зафіксовано щонайменше 164 загиблих та 910 поранених осіб, – це на 50% більше, ніж у лютому 2025 року (129 загиблих і 588 поранених) та на понад 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року (129 загиблих, 498 поранених у березні 2024 року).

Згідно з даними ММПЛУ, 95% жертв серед цивільних сталися на підконтрольній уряду України території. Найбільшу кількість жертв спричинили ракети великої дальності та баражувальні боєприпаси.

"Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні значно зросла, причому у березні цей показник був набагато вищий, ніж у лютому, та за такий самий період минулого року. Майже щоденні обстріли з безпілотників дальнього радіуса дії вбили і поранили десятки цивільних по всій країні минулого місяця, а також серйозно порушили життя мільйонів інших людей", – зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

В ООН наголошують, що одне з міст, яке найбільше постраждало в березні, стало Кривий Ріг, яке знаходиться приблизно за 60-70 кілометрів від лінії фронту. Внаслідок п'яти атак, здійснених російськими збройними силами, у місті загинуло щонайменше 6 цивільних осіб і 66 отримали поранення. Серед об'єктів атак були цивільні будівлі, зокрема два готелі та ресторан.

Смертоносні атаки на Кривий Ріг продовжилися і у квітні. 4 квітня під час вибуху балістичної ракети на дитячому майданчику загинуло 19 цивільних осіб, зокрема дев’ятеро дітей. Ще 74 людини отримали поранення, з яких 12 дітей. Ця атака стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару, підтвердженого ММПЛУ з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив своє обурення щодо цього нападу та закликав до швидкого, ретельного і незалежного розслідування.

В іншому інциденті, який призвів до великих жертв у березні, російські збройні сили здійснили атаку на місто Добропілля Донецької області 7 березня, внаслідок якої загинули 11 цивільних осіб, а 48 отримали поранення. Після огляду місця події, інтерв'ю з постраждалими та свідками, а також аналізу фотографій залишків боєприпасів, ММПЛУ дійшло висновку, що під час обстрілу були використані різні види зброї, зокрема касетні боєприпаси, що спричинили багато жертв серед цивільних осіб.

ММПЛУ також підтвердила, що дві діючі лікарні неодноразово ставали мішенями атак російських збройних сил із застосуванням баражувальних боєприпасів. Рано-вранці 14 березня три боєприпаси влучили в лікарню в Золочеві, яка знаходиться приблизно за 17 кілометрів від російського кордону в Харківській області.

27 березня два баражувальні боєприпаси знову поцілили по лікарні. Під час обстрілу 19 березня п’ять баражувальних боєприпасів влучили в лікарню в Краснопіллі Сумської області. Одна парамедикиня швидкої допомоги отримала легкі поранення, оскільки медичний персонал лікарень дотримувався протоколів безпеки, забезпечуючи перебування пацієнтів та медиків в укриттях. Проте, обидві лікарні були пошкоджені, зокрема Краснопільська лікарня зазнала значних руйнувань. ММПЛУ відзначає, що численні прямі влучення в обидві лікарні з більшою імовірністю свідчать про те, що на них було скоєно навмисний напад.