Польща підписала контракт на виробництво тротилу для США на понад $300 млн

Польща підписала великий контракт на виробництво тротилу для потреб військової промисловості США, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик.

"Польща - найбільший виробник тротилу в НАТО. Ми підписали контракт зі США на 18 тис. тонн тротилу на суму 1,2 млрд злотих (близько $306 млн в еквіваленті - ІФ-У)", - написав представник польського військового відомства в соціальній мережі Х у середу.

"Одночасно ми інвестуємо 3 млрд злотих ($764 млн в еквіваленті - ІФ-У) у нові заводи з виробництва боєприпасів калібру 155 мм. Це прорив у польсько-американському альянсі і величезний крок для нашої збройової промисловості", - додав Томчик.