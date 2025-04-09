Інтерфакс-Україна

Події

16:20 09.04.2025

АОЗ у I кв.-2025 уклала контракти більш як на 200 млрд грн - Умєров

1 хв читати
АОЗ у I кв.-2025 уклала контракти більш як на 200 млрд грн - Умєров
Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

У першому кварталі 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на понад 200 млрд грн, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Фокус – на технологіях, які дають результат уже сьогодні. Безпілотники, РЕБ, наземні роботизовані комплекси: за цими напрямами вже підписано 279 контрактів на 77.2 млрд грн. Боєприпаси: продовжуємо системні закупівлі артилерійських снарядів та мінометних пострілів", - написав він у Facebook.

Крім того, частину фінансового ресурсу Міноборони спрямовує безпосередньо на бойові бригади. У першому кварталі 12.3 млрд грн спрямовано безпосередньо на бойові частини – на дрони, засоби РЕБ, транспорт для мобільних груп.

"Паралельно вдосконалюємо саму систему закупівель. Наша мета – максимальна прозорість і максимальна ефективність: щоб військо отримувало найкраще, виробники мали чіткі, передбачувані умови для розвитку. Працюємо, щоб українська армія була сильною, сучасною і технологічною", - наголосив Умєров.

Теги: #контракти #аоз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 04.04.2025
Безпілотні системи – геймченджер, і ми лише на старті розкриття їхнього потенціалу, - голова "АОЗ"

Безпілотні системи – геймченджер, і ми лише на старті розкриття їхнього потенціалу, - голова "АОЗ"

12:08 02.04.2025
Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

14:27 01.04.2025
Пілотний проєкт короткострокових контрактів із ЗСУ для 18-річних розширений на Нацгварію та ДПСУ

Пілотний проєкт короткострокових контрактів із ЗСУ для 18-річних розширений на Нацгварію та ДПСУ

11:18 19.03.2025
Деревопереробні підприємства на торгах законтрактували рекордні 94% ділової деревини на II кв.-2025 - "Ліси України"

Деревопереробні підприємства на торгах законтрактували рекордні 94% ділової деревини на II кв.-2025 - "Ліси України"

11:32 06.03.2025
Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

19:44 10.02.2025
Деталі щодо контрактів для 18-24-річних будуть офіційно опубліковані у найближчі дні

Деталі щодо контрактів для 18-24-річних будуть офіційно опубліковані у найближчі дні

16:58 08.02.2025
У контрактах для 18-24 річних включені безкоштовні кредити на житло - Зеленський

У контрактах для 18-24 річних включені безкоштовні кредити на житло - Зеленський

15:25 02.02.2025
Зеленський щодо ситуації з “АОЗ”: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні

Зеленський щодо ситуації з “АОЗ”: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні

21:29 07.12.2024
Держоператор тилу за рік уклав контракти на 75 млрд грн, заощадивши понад 17 млрд

Держоператор тилу за рік уклав контракти на 75 млрд грн, заощадивши понад 17 млрд

18:33 14.11.2024
Міноборони за 10 міс. уклало контракти на 300 млн грн із закупівлі комплексів українського виробництва

Міноборони за 10 міс. уклало контракти на 300 млн грн із закупівлі комплексів українського виробництва

ВАЖЛИВЕ

До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК - Міноборони

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

ОСТАННЄ

Парк евакуаційних бронеавтомобілів поповнив "Джура-ЕВАК"

Уникнути тривалих відключень взимку вдалося завдяки значним запасам обладнання – очільник "Укренерго"

"Кріт" російського ГРУ, який коригував ракетні удари по ЗСУ, отримав 15 років тюрми

Полонений громадянин Китаю вступив до армії РФ через посередника в КНР і заплатив 300 тис. рублів

Росія протягом опалювального сезону здійснила 9 масованих атак на українську енергосистему – Галущенко

"Укрзалізниця" створила додаткові можливості дістатись до Ужгорода та Карпат на період будівництва євроколії Чоп-Ужгород

На посаду представника мовного омбудсмена в Києві призначено ветерана Спірідонова

До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК - Міноборони

Заяви про "занепокоєння" - це недостатня відповідь на участь громадян КНР у війні проти України - нардеп

Кількість жертв внаслідок обвалу даху в нічному клубі у Домініканській Республіці сягнула 113 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА