АОЗ у I кв.-2025 уклала контракти більш як на 200 млрд грн - Умєров

Фото: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua

У першому кварталі 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на понад 200 млрд грн, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Фокус – на технологіях, які дають результат уже сьогодні. Безпілотники, РЕБ, наземні роботизовані комплекси: за цими напрямами вже підписано 279 контрактів на 77.2 млрд грн. Боєприпаси: продовжуємо системні закупівлі артилерійських снарядів та мінометних пострілів", - написав він у Facebook.

Крім того, частину фінансового ресурсу Міноборони спрямовує безпосередньо на бойові бригади. У першому кварталі 12.3 млрд грн спрямовано безпосередньо на бойові частини – на дрони, засоби РЕБ, транспорт для мобільних груп.

"Паралельно вдосконалюємо саму систему закупівель. Наша мета – максимальна прозорість і максимальна ефективність: щоб військо отримувало найкраще, виробники мали чіткі, передбачувані умови для розвитку. Працюємо, щоб українська армія була сильною, сучасною і технологічною", - наголосив Умєров.