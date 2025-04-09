Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

З початку квітня цього року Національна поліція України заблокувала 10 нелегальних каналів перетину кордону чоловіками мобілізаційного віку, суми хабарів за "трансфер" та логістичні маршрути коливалися від $2 тис. 300 до $16 тис., повідомляє Нацполіція.

"Ділки пропонували охочим організувати їх виїзд за кордон: оформити фіктивні медичні документи з подальшим виключенням з військового обліку, логістичні маршрути так званою зеленкою поза офіційними пунктами пропуску, трансфер у схованках. Залежно від обраного маршруту, кількості "клієнтів" та можливих ризиків, вартість злочинних послуг коливалася від $2 тис. 300 до $16 тис. з людини", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в середу.

За інформацією поліції, з початку квітня правоохоронці вже заблокували 10 таких каналів. До їх функціонування причетні мешканці Запорізької, Закарпатської, Одеської, Чернівецької, Вінницької та Львівської областей.

Так, до прикладу, в Запорізькій області чоловік обіцяв за $15 тис. допомогти з оформленням медичної документації щодо наявності фіктивної інвалідності, а в Закарпатській за $25 тис. обіцяли прокласти безпечний маршрут для трьох "клієнтів" лісосмугою, оминаючи контрольні пункти пропуску.

"Але більш винахідливими виявилися ділки із Львівської області. Вони переобладнали мікроавтобус, зробивши у ньому схованку. Власне й там перевозили громадян, а за місце брали від $12 тис. до $16 тис. доларів. У пункті пропуску "Шегині" правоохоронці зупинили мікроавтобус, у прихованій конструкції якого виявили трьох осіб, які намагалися уникнути контролю на кордоні", - зазначається в повідомленні.

Організаторам нелегальних схем оголошено про підозру за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Окрім того, стосовно "клієнтів" були складені адміністративні протоколи за ст. 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду) та ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) кодексу України про адміністративні правопорушення.