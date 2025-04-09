Інтерфакс-Україна

Події

14:31 09.04.2025

Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

2 хв читати
Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

З початку квітня цього року Національна поліція України заблокувала 10 нелегальних каналів перетину кордону чоловіками мобілізаційного віку, суми хабарів за "трансфер" та логістичні маршрути коливалися від $2 тис. 300 до $16 тис., повідомляє Нацполіція.

"Ділки пропонували охочим організувати їх виїзд за кордон: оформити фіктивні медичні документи з подальшим виключенням з військового обліку, логістичні маршрути так званою зеленкою поза офіційними пунктами пропуску, трансфер у схованках. Залежно від обраного маршруту, кількості "клієнтів" та можливих ризиків, вартість злочинних послуг коливалася від $2 тис. 300 до $16 тис. з людини", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в середу.

За інформацією поліції, з початку квітня правоохоронці вже заблокували 10 таких каналів. До їх функціонування причетні мешканці Запорізької, Закарпатської, Одеської, Чернівецької, Вінницької та Львівської областей.

Так, до прикладу, в Запорізькій області чоловік обіцяв за $15 тис. допомогти з оформленням медичної документації щодо наявності фіктивної інвалідності, а в Закарпатській за $25 тис. обіцяли прокласти безпечний маршрут для трьох "клієнтів" лісосмугою, оминаючи контрольні пункти пропуску.

"Але більш винахідливими виявилися ділки із Львівської області. Вони переобладнали мікроавтобус, зробивши у ньому схованку. Власне й там перевозили громадян, а за місце брали від $12 тис. до $16 тис. доларів. У пункті пропуску "Шегині" правоохоронці зупинили мікроавтобус, у прихованій конструкції якого виявили трьох осіб, які намагалися уникнути контролю на кордоні", - зазначається в повідомленні.

Організаторам нелегальних схем оголошено про підозру за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Окрім того, стосовно "клієнтів" були складені адміністративні протоколи за ст. 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду) та ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Теги: #нацполіція #канали #перетин_кордону

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 09.04.2025
СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

14:56 08.04.2025
Поліція ліквідувала злочинну групу, яка привласнила 11 млн грн на дронах для ЗСУ

Поліція ліквідувала злочинну групу, яка привласнила 11 млн грн на дронах для ЗСУ

12:44 08.04.2025
Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

13:30 04.04.2025
Нацполіція викрила в Кривому Розі схему "монополізації" ритуальних послуг з перевезення та поховання загиблих військових

Нацполіція викрила в Кривому Розі схему "монополізації" ритуальних послуг з перевезення та поховання загиблих військових

09:17 04.04.2025
Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція

Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція

15:11 31.03.2025
Заступника голови сільради на Львівщині підозрюють у зловживанні на майже 2 млн грн на закупівлі БпЛА та РЕБ

Заступника голови сільради на Львівщині підозрюють у зловживанні на майже 2 млн грн на закупівлі БпЛА та РЕБ

08:15 30.03.2025
Голова Нацполіції Вигівський задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

Голова Нацполіції Вигівський задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

18:41 23.03.2025
Жінка загинула від вибуху в будівлі поліції на Одещині – Нацполіція

Жінка загинула від вибуху в будівлі поліції на Одещині – Нацполіція

11:23 22.03.2025
Суд визнав протиправним рішення про відмову Порошенку в перетині кордону, повідомив адвокат

Суд визнав протиправним рішення про відмову Порошенку в перетині кордону, повідомив адвокат

16:43 21.03.2025
Правоохоронці ліквідували 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України - СБУ

Правоохоронці ліквідували 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України - СБУ

ВАЖЛИВЕ

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

ОСТАННЄ

Заяви про "занепокоєння" - це недостатня відповідь на участь громадян КНР у війні проти України - нардеп

Кількість жертв внаслідок обвалу даху в нічному клубі у Домініканській Республіці сягнула 113 осіб

У Костянтинівці та Багатирі Донецької області двоє загиблих під обстрілами РФ

З окупованих територій повернули ще шестеро дітей

За ініціативи Сибіги 32 глави та представники дипмісій відвідали місце удару РФ по Кривому Рогу

Київська влада підтримала петицію про виплату допомоги від міста військовим, які долучилися до війська до 1 грудня 2023р

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Найближчими днями в Україні буде холодно, місцями заморозки та ожеледиця, йтиме мокрий сніг

Сирський про статтю NYT: Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені

Зеленський підписав закон, який впорядковує наукову роботу в закладах вищої освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА