За ініціативи Сибіги 32 глави та представники дипмісій відвідали місце удару РФ по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після того, як Росія вбила дев'ятьох дітей касетним ударом по Кривому Рогу, запропонував іноземним послам в Україні особисто відвідати місце цього воєнного злочину.

"Я дякую 32 главам та представникам дипломатичних місій за їхній сміливий візит, організований МЗС України, вшанування пам'яті 9 дітей та 11 дорослих, які загинули в результаті атаки, та спілкування з родичами вбитих дітей", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив на важливості того, щоб іноземні дипломати побачили наслідки злочинного терору Росії на власні очі.

"Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку. Дякуємо, що розділили наш біль", - підкреслив міністр.