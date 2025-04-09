Інтерфакс-Україна

Події

13:55 09.04.2025

За ініціативи Сибіги 32 глави та представники дипмісій відвідали місце удару РФ по Кривому Рогу

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після того, як Росія вбила дев'ятьох дітей касетним ударом по Кривому Рогу, запропонував іноземним послам в Україні особисто відвідати місце цього воєнного злочину.

"Я дякую 32 главам та представникам дипломатичних місій за їхній сміливий візит, організований МЗС України, вшанування пам'яті 9 дітей та 11 дорослих, які загинули в результаті атаки, та спілкування з родичами вбитих дітей", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив на важливості того, щоб іноземні дипломати побачили наслідки злочинного терору Росії на власні очі.

"Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку. Дякуємо, що розділили наш біль", - підкреслив міністр.

Теги: #сибіга #кривий_ріг

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