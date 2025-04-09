Інтерфакс-Україна

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13:01 09.04.2025

Найближчими днями в Україні буде холодно, місцями заморозки та ожеледиця, йтиме мокрий сніг

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Найближчими днями в Україні буде холодно, місцями заморозки та ожеледиця, йтиме мокрий сніг

Помірний мокрий сніг очікується по всій Україні у четвер, 10 квітня, на сході та південному сході країни вночі невеликий мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла, на сході та південному сході країни 3-8° тепла.

В Карпатах значний сніг, хуртовина; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 10 квітня мокрий сніг. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві с 1881 року найвища температура 10 квітня фіксувалася на позначці 26,0° тепла в 2024р., а найнижча 7,2° мороза в 1929р.

У п'ятнию, 11 квітня, в Україні також йтиме мокрий сніг, вдень місцями з дощем, у південно-східній частині місцями значні опади, лише у північних та більшості центральних областей без істотних опадів.

Вітер північно-західний та західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вдень у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5° (в Криму та Приазов'ї температура 1-4° тепла); температура вдень 1-6° тепла, на сході країни до 8°.

В Карпатах сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

В Києві 11 квітня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 2-4°; температура вдень 3-5° тепла.

Теги: #погода #мокрий_сніг

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