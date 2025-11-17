Середа принесе похолодання після короткого потепління у вівторок, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом

Дощ пройде в ніч на вівторок, у західних та північних областях, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг, а вдень 18 листопада невеликий дощ очікується по всій Україні, крім північної частини, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині країни вдень пориви 15-20 м/с (вночі в Карпатах пориви 20-25 м/с).

Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°.

В Києві 18 листопада вночі очікується дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 18 листопада була зафіксована на позначці 15,5° тепла в 2002р., найнижча – на позначці 17,1° морозу в 1902р.

В середу, 19 листопада, по всій Україні, крім західних та північних областей, очікуються дощі, в центральних областях з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу (в центральних областях 0-5° тепла), вдень 2-7° тепла.

У Києві 19 листопада без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.