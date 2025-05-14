Інтерфакс-Україна
Події
13:35 14.05.2025

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

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Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг
Фото: Unsplash

Укргідрометцентр попереджає про пориви сильного вітру у більшості областей України у четвер, 15 травня, а в Карпатах цього дня очікуються значні опади.

"15 травня вдень в Україні, крім південного сходу і північного заходу, пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах впродовж доби пориви вітру 17-22 м/с, вдень значні опади (дощ та мокрий сніг)", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств", - відзначили в Укргідрометцентрі.

Теги: #мокрий_сніг #карпати #пориви_вітру

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