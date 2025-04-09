Інтерфакс-Україна

Події

12:55 09.04.2025

Через війну загинули 186 митців і 102 медійники - Мінкультури

1 хв читати
Через війну загинули 186 митців і 102 медійники - Мінкультури

Через повномасштабну війну в Україні загинули вже 186 діячів культури і 102 працівники медіа, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Війна забрала життя 186 українських митців та 102 медійники. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", - йдеться в повідомленні міністерства у середу.

Зазначається, що за час війни загинули не лише українські, а й семеро іноземних медійників, які розповідали світові про події в Україні.

Теги: #медійники #загиблі #мкск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 08.04.2025
Окупанти 21 раз обстріляли міста і села Донецької області на добу, 2 людини загинули, 2 поранені – обладміністрація

Окупанти 21 раз обстріляли міста і села Донецької області на добу, 2 людини загинули, 2 поранені – обладміністрація

15:59 07.04.2025
Росіяни обстріляли Костянтинівку, одна людина загинула – Донецька ОВА

Росіяни обстріляли Костянтинівку, одна людина загинула – Донецька ОВА

18:48 06.04.2025
Кількість жертв ворожого удару по Кривому Рогу зросла до 20 - Вілкул

Кількість жертв ворожого удару по Кривому Рогу зросла до 20 - Вілкул

01:24 05.04.2025
Унаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинули 18 людей, серед них 9 дітей – влада

Унаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинули 18 людей, серед них 9 дітей – влада

22:19 04.04.2025
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 16 – Голова ОВА

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 16 – Голова ОВА

10:42 04.04.2025
В Харкові помер постраждалий в результаті російської атаки – ОВА

В Харкові помер постраждалий в результаті російської атаки – ОВА

15:05 01.04.2025
Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 2,7 тис. осіб

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 2,7 тис. осіб

09:31 29.03.2025
Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу перевищила 1000 осіб – ЗМІ

Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу перевищила 1000 осіб – ЗМІ

12:35 26.03.2025
Кількість жертв лісових пожеж у Південній Кореї зросла до 24 осіб

Кількість жертв лісових пожеж у Південній Кореї зросла до 24 осіб

12:56 18.03.2025
Кабмін передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Мінкультури у зв'язку з перепідпорядкуванням Держкіно

Кабмін передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Мінкультури у зв'язку з перепідпорядкуванням Держкіно

ВАЖЛИВЕ

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

ОСТАННЄ

Київська влада підтримала петицію про виплату допомоги від міста військовим, які долучилися до війська до 1 грудня 2023р

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

Найближчими днями в Україні буде холодно, місцями заморозки та ожеледиця, йтиме мокрий сніг

Сирський про статтю NYT: Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені

Зеленський підписав закон, який впорядковує наукову роботу в закладах вищої освіти

DeepState повідомляє про перехід с.Гуєво в Курській обл. в "сіру зону", Генштаб - про збільшення авіабомбардувань

Сирський: Декілька днів тому українським дроном був знищений російський Ту-22М3

Міносвіти відмовилося надати офіційний коментар Вітренко щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах

Держпродспоживслужба спростувала інформацію про появу в магазинах отруйного авокадо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА