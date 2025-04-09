Через війну загинули 186 митців і 102 медійники - Мінкультури

Через повномасштабну війну в Україні загинули вже 186 діячів культури і 102 працівники медіа, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Війна забрала життя 186 українських митців та 102 медійники. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", - йдеться в повідомленні міністерства у середу.

Зазначається, що за час війни загинули не лише українські, а й семеро іноземних медійників, які розповідали світові про події в Україні.