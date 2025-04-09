Інтерфакс-Україна

Події

10:15 09.04.2025

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

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Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

Кабінет міністрів виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди про копалини з США, а також доручив невідкладно залучити консультантів.

"З метою захисту національних інтересів України та формування позиції України з урахуванням специфіки законодавства Сполучених Штатів Америки та України під час підготовки узгодженої позиції України щодо процесу перемовин з Американською стороною для укладення угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови виділити 113 005 тис. гривень з резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів, пов’язаних із наданням консультаційних послуг для підготовки проекту зазначеної угоди", - йдеться в розпорядженні уряду №316 від 8 квітня.

Зокрема, Міністерству економіки виділили 59 млн грн, а Міністерству юстиції — 54 млн грн.

Крім того, Мінекономіки та Мін'юсту доручено невідкладно забезпечити до 15 квітня залучення консультантів, які мають досвід надання уряду України консультативних послуг з управління державним боргом та здійснення державних зовнішніх запозичень, а також консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.

Раніше перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлії Свириденко повідомила, що Україна цього тижня відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів.

За словами Свириденко, Україна ще не обрала юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США, але має визначитись цього тижня

Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомив, що візит української делегації до США має відбутись 11-12 квітня. До складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та міністерства юстиції України, але без політиків вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа на цьому етапі вимагають технічних консультацій, повідомили двоє чиновників, які побажали не називати їхніх імен, оскільки переговори не є публічними. За їх словами, Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування з питань переговорів.

Теги: #кабмін #угода_про_копалини

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