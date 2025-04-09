Міносвіти: "Мрія" завжди буде безплатною та добровільною

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Освітня платформа "Мрія" завжди буде безплатною та добровільною, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Підʼєднатися до "Мрії" може кожна школа — незалежно від розміру, формату навчання, локації й того, чи користується вона іншою освітньою інформаційною системою. Органи місцевого самоврядування можуть познайомити з "Мрією" одразу всі школи своєї громади або області", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві підкреслили, що "Мрія" завжди буде безплатною та добровільною, і кожен заклад самостійно ухвалює рішення про підʼєднання.

Відзначається, що на сьогодні до "Мрії" підʼєднано 150 шкіл, а команда платформи опрацьовує ще 1,4 тис. заявок від закладів освіти.

У Міносвіти повідомили, що школи вже зараз можуть подати заявку на приєднання за посиланням: mriia.gov.ua/app.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".