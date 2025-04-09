Голова Пентагону: Китай становить загрозу для Панамського каналу

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Панамський канал стикається з постійною загрозою з боку Китаю, однак Сполучені Штати та Панама забезпечать його безпеку, повідомляє The Hill у вівторок.

Голова Пентагону зазначив, що США не дозволять Китаю чи будь-якій іншій країні створювати загрозу для роботи каналу.

"З цією метою Сполучені Штати й Панама за останні тижні зробили більше для зміцнення нашої співпраці в галузі оборони й безпеки, ніж за десятиліття", — заявив Гегсет, перебуваючи на військово-морській базі Васко Нуньєс де Бальбоа після зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно.

Глава Пентагону додав, що китайські компанії продовжують контролювати критично важливу інфраструктуру в районі каналу.

"Це дає Китаю можливість вести спостереження по всій Панамі. Це робить Панаму і США менш безпечними, менш процвітаючими і менш суверенними. І як зазначив президент Дональд Трамп, така ситуація є неприйнятною", - сказав Гегсет.

Джерело: https://thehill.com/homenews/ap/ap-international/ap-us-defense-secretary-says-china-poses-a-threat-to-panama-canal/