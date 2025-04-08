Євродепутати та українські парламентарі заявили про свою підтримку процесу вступу України до ЄС

Голови парламентських комітетів Європарламенту та депутати Верховної Ради України під час другої дистанційної зустрічі обговорили поточну співпрацю між двома інституціями для підготовки України до майбутнього вступу в ЄС, повідомляється на сайті Європейського парламенту, присвяченому підтримці України, у вівторок.

"Заслужене місце України - в європейській сім'ї. Україна довела значним прогресом у реформах, що вона готова до цих прискорених переговорів про вступ, щоб рухатися далі, і відповідь нашого парламенту так само чітка: наш Союз має продовжувати рухатися вперед із ще більшою рішучістю та діями", - сказала голова Європарламенту Роберта Мецола.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував ЄС і, зокрема, Європарламенту за лідерство та підтримку України з моменту повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року. Він також вказав на рішучі зусилля України для досягнення прогресу на шляху євроінтеграції, додавши: "Ми повністю віддані процесу реформ".

Під час зустрічі Євродепутати та їхні українські колеги закликали Європейський Союз продовжувати надавати допомогу Україні, в тому числі шляхом конфіскації заморожених російських активів і забезпечити справедливість за російські воєнні злочини.

Джерело: https://ukraine.europarl.europa.eu/uk/home