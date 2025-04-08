Інтерфакс-Україна

Події

22:02 08.04.2025

Євродепутати та українські парламентарі заявили про свою підтримку процесу вступу України до ЄС

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Голови парламентських комітетів Європарламенту та депутати Верховної Ради України під час другої дистанційної зустрічі обговорили поточну співпрацю між двома інституціями для підготовки України до майбутнього вступу в ЄС, повідомляється на сайті Європейського парламенту, присвяченому підтримці України, у вівторок.

"Заслужене місце України - в європейській сім'ї. Україна довела значним прогресом у реформах, що вона готова до цих прискорених переговорів про вступ, щоб рухатися далі, і відповідь нашого парламенту так само чітка: наш Союз має продовжувати рухатися вперед із ще більшою рішучістю та діями", - сказала голова Європарламенту Роберта Мецола.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував ЄС і, зокрема, Європарламенту за лідерство та підтримку України з моменту повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року. Він також вказав на рішучі зусилля України для досягнення прогресу на шляху євроінтеграції, додавши: "Ми повністю віддані процесу реформ".

Під час зустрічі Євродепутати та їхні українські колеги закликали Європейський Союз продовжувати надавати допомогу Україні, в тому числі шляхом конфіскації заморожених російських активів і забезпечити справедливість за російські воєнні злочини.

Джерело: https://ukraine.europarl.europa.eu/uk/home

Теги: #євродепутати #підтримка #єс

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