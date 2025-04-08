У 2025 році планується підключити до "Мрії" ще тисячі шкіл - Зеленський

Уже є більше тисячі заявок від шкіл на підключення до освітньої платформи "Мрія", загалом за 2025 рік планується підключити ще тисячі шкіл, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз вже є більше тисячі заявок від шкіл з усієї країни на підключення до Мрії. І, звісно, відповідь на них буде обов'язково і буде позитивною, а загалом за 25 рік плануємо підключити до Мрії ще тисячі шкіл", - сказав Зеленський під час виступу на форумі "Мрія" у вівторок.

За словами президента, за кілька часів тестової роботи платформи виставили більше 2 млн оцінок.

"Вже є 325 тисяч домашніх завдань у Мрії, 600 тисяч користуються календарно-тематичними планами, і після підключення всієї нашої країни до Мрії статистика буде значно більшою", - додав президент.

Він додав, що з цього року платформа розширюється, і розпочинається пілотне тестування для дошкільної освіти, наступного року буде масштабування "Мрії" на всі охочі дитячі садки.

Окрім того, у "Мрію" додадуть позашкільні гуртки, спортзали, басейни, музеї та бібліотеки.