Від запуску реєстрації шлюбу онлайн поза чергою для військових послугою скористалися понад 100 пар

Понад 100 пар скористалися послугою пріоритетної реєстрації шлюбу онлайн для військовослужбовців і військовослужбовиць уже в перші години з моменту її запуску, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

"Сервіс покликаний полегшити та прискорити процес реєстрації шлюбу в онлайн-форматі за пріоритетним часом, без необхідності відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Міністерство юстиції дбає про те, щоб кожен захисник і захисниця мали змогу реалізувати своє право на шлюб швидко, зручно та без зайвої бюрократії – навіть у найскладніших умовах", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що турбота про військовослужбовців залишається незмінним державним пріоритетом, а впровадження таких сервісів – приклад того, як технології можуть слугувати людям, які щодня стоять на захисті України.