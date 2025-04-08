Говард Баффет побудує бомбосховище для школи у прикордонні Сумщини

Мільярдер та філантроп Говард Баффет побудує нове бомбосховище для школи на Сумщині, повідомила перша віце-прем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Говард Баффет побудує бомбосховище для школи на прикордонній Сумщині. Коли минулого тижня ми вирушали у спільну поїздку у регіони, то і подумати не могли, що вона завершиться такою новиною", - написала вона у фейсбуці у вівторок.

За словами Свириденко, під час поїздки на прикордонну Сумщину американський філантроп вирішив збудувати сучасне укриття для місцевої школи, де нині в укритті навчаються понад 100 дітей.

Поїздка розпочиналась як частина проєкту, присвяченого історіям вдячності та розмінуванню, яке є одним із ключових напрямів допомоги Баффета в Україні. Він уже надав понад $175 млн на ці потреби, а загальний обсяг підтримки досягне мільярда доларів.