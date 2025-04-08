Інтерфакс-Україна

Події

17:19 08.04.2025

Говард Баффет побудує бомбосховище для школи у прикордонні Сумщини

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Мільярдер та філантроп Говард Баффет побудує нове бомбосховище для школи на Сумщині, повідомила перша віце-прем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Говард Баффет побудує бомбосховище для школи на прикордонній Сумщині. Коли минулого тижня ми вирушали у спільну поїздку у регіони, то і подумати не могли, що вона завершиться такою новиною", - написала вона у фейсбуці у вівторок.

За словами Свириденко, під час поїздки на прикордонну Сумщину американський філантроп вирішив збудувати сучасне укриття для місцевої школи, де нині в укритті навчаються понад 100 дітей.

Поїздка розпочиналась як частина проєкту, присвяченого історіям вдячності та розмінуванню, яке є одним із ключових напрямів допомоги Баффета в Україні. Він уже надав понад $175 млн на ці потреби, а загальний обсяг підтримки досягне мільярда доларів.

Теги: #баффет #бомбосховище #сумська_область

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