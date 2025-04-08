Євроколія між Чопом і Ужгородом буде запущена до серпня 2025 р. - Кулеба

Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Проєкт будівництва євроколії між Чопом і Ужгородом перейшов у фінальну стадію і завершиться до серпня 2025 року, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Одна з ключових локацій – ділянка нового будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. Цей проєкт — частина стратегічного курсу України на інтеграцію до європейського транспортного простору. Він реалізується у рамках участі України у програмі Європейського Союзу - Connecting Europe Facility (CEF)… Вже зараз проєкт переходить у фінальну фазу – завершити роботи плануємо до серпня 2025 року", - написав Кулеба у Facebook за підсумками робочої поїздки на Закарпаття у вівторок.

Він зазначив, що вже завершено прокладання 8 км нової "широкої" колії, укладено 7,6 км колії європейського стандарту (40% робіт); підготовлено ще майже 2 км суміщеної колії (100% робіт); виконано всі необхідні земляні роботи. Тривають роботи з електрифікації "широкої" колії, прокладання кабельних мереж, будівництва інженерної інфраструктури, оновлення пасажирських платформ.

Окрім того, стартували роботи із приведення до ладу вокзалу в місті Чоп, де будуть покращені умови для пасажирів.

"Євроколія відкриває прямий доступ до європейської залізничної мережі, дозволяє суттєво скоротити логістичні витрати, підвищує ефективність міжнародного пасажирського та вантажного сполучення, створює нові можливості для розвитку транзитного потенціалу України. У перспективі — подальший розвиток мережі європейської колії в Україні. Це важливий стратегічний курс, який не лише зробить подорожі зручнішими та швидшими, а й формує нову якість обслуговування пасажирів і бізнесу", - йдеться у дописі Кулеби.

Він нагадав, що ініціатива була започаткована навесні 2024 року прем’єр-міністром України Денисом Шмигальом.

Раніше повідомлялось, що АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на транзитні потяги до Чопу з метою забезпечити пересадкове сполучення у міжнародному напрямку на час прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

Компанія також повідомила, що з 31 березня до 31 липня внесла тимчасові зміни в розклад руху низки прямуючих до Ужгорода пасажирських поїздів через масштабні роботи з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з питань сталого транспорту та туризму Апостолом Ціцікостасом заявив, що пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода буде запущено у другій половині 2025 року.