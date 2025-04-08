Інтерфакс-Україна

Події

15:53 08.04.2025

Зеленський розповів деталі, що будуть обговорювати на "Рамштайн"

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Зеленський розповів деталі, що будуть обговорювати на "Рамштайн"

Учасники Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у п’ятницю, 11 квітня, обговорять питання ППО, а четвер присвятять питанню контингентів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У четвер буде обговорюватися питання коаліції охочих, це саме контингенти. У п'ятницю буде обговорення питання "Patriot", питання протиповітряної оборони, питання додаткових оборонних пакетів. А також питання щодо об'єднання держав, які готові будуть відкривати заводи або лінії виробництва тієї чи іншої зброї в Україні", - сказав Зеленський під час спільної пресконфренції із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером у вівторок.

Як повідомлялося 3 квітня, глава Пентагону Піт Гегсет не приєднається до засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Група зустрінеться 11 квітня в Брюсселі, її очолять Німеччина та Велика Британія.

Теги: #рамштайн #зеленський

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