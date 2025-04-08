Віцемер Києва Бондаренко написав заяву про відставку

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко написав заяву про звільнення з посади у вівторок після того, как Київська міська рада на засіданні в той же день не підтримала дострокове припинення ним своїх повноважень, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Депутати таємним голосуванням (за регламентом) не підтримали відставку секретаря. Разом з тим, я вважаю, що він має піти з посади. Про що Бондаренко і написав заяву. До цього я відсторонив його від підготовки і ведення засідань. І роблю це сам – як міський голова", - написав Кличко в Телеграм.