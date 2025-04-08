Мережко: сподіваюся новий постпред України при ООН сприятиме усуненню РФ з організації

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") сподівається, що новий постпред України при ООН Андрій Мельник зможе реально сприяти усуненню Росії з Організації Об'єднаних Націй.

"У мене особливі сподівання на нового представника України в ООН. Я сподіваюся, що він зможе реально сприяти усуненню Росії з ООН і справжній реформі організації", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Мережко наголосив, що у питаннях призначення послів довіряє президенту Володимиру Зеленському та Міністерству закордонних справ.

Він зауважив, що призначений послом України в Нідерландах Андрій Костін - достойна кандидатура.

"Я працював з Андрієм Костіним в українській делегації в ТКГ (тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - ІФ-У) і бачив, що він є ефективним і талановитим переговорником. Тобто у нього є важливий дипломатичний досвід", - підкреслив Мережко.