Інтерфакс-Україна

Події

12:59 08.04.2025

Кабмін скасував ще 204 інструменти регулювання в різних сферах - Шмигаль

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Кабмін скасував ще 204 інструменти регулювання в різних сферах - Шмигаль

Кабінет міністрів скасував ще 204 інструменти регулювання в різних сферах, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На старті роботи нашого уряду ми позначили дерегуляцію як одне з ключових завдань у сфері економічної політики. Планомірно рухаємося до мети. Ще до початку повномасштабної війни результативно працювала міжрегіональна група з дерегуляції. Тоді ми скасували понад 1600 актів регулювання, що були пов'язані з регіональною специфікою", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Він нагадав, що особливо Кабмін прискорився в цьому напрямку після початку повномасштабної війни, зокрема, у 2023 році була створена Міжвідомча робочу групу з дерегуляції, і завдяки її діяльності до сьогодні вже анулювали 138 регуляторних інструментів. 

"Наразі робимо величезний крок вперед. Ухвалюємо шість рішень, які разом скасовують ще 204 інструменти регулювання в різних сферах", - розповів він.

Зокрема, прибираємо 150 регуляторних інструментів у сфері медицини та санітарного контролю; 15 інструментів у сферах охорони праці, торгівлі, будівництві та галузі пожежної безпеки; 22 інструменти, які стосувалися правоохоронної діяльності, довкілля, АПК та інших сфер. 

"Тепер не потрібно буде оформлювати погодження проекту перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт, брати висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу тощо", - додав він.

Він зазначив, що економічний ефект ухвалених сьогодні рішень складе понад 600 млн грн. 

Також прем'єр анонсував, що у найближчих планах скасувати ще понад сотню інструментів регулювання.

"Більшість із них перебувають у сфері компетенції Міністерства захисту довкілля, МОЗ та Міністерства економіки. Відповідні протокольні доручення надані цим та іншим державним установам. Наше завдання — створити підприємцям комфортні умови для роботи", - сказав Шмигаль.

 

Теги: #кабмін #шмигаль

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