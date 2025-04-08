В КНР анонсували контрзаходи до США після того, як Трамп пригрозив запровадити додаткові мита - ЗМІ

Міністерство торгівлі КНР заявило у вівторок, що вживе контрзаходів проти США, щоб захистити власні інтереси після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив додатковим 50% митом на китайський імпорт, повідомляє Associated Press у вівторок.

У відомстві заявили, що запровадження США "так званих взаємних тарифів" щодо Китаю є "повністю безпідставним і є типовою практикою одностороннього залякування". "Погроза США підвищити тарифи на Китай є помилкою на вершині помилки і ще раз викриває шантажистську природу США. Китай ніколи не прийме це. Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай буде боротися до кінця", - додали в Міністерстві торгівлі КНР.

За даними видання, КНР має низку варіантів, щоб завдати удару у відповідь США, включаючи призупинення співпраці в боротьбі з фентанілом, підвищення квот на сільськогосподарську продукцію та переслідування американської торгівлі послугами в Китаї, такими як фінансові та юридичні фірми.

Загальний обсяг торгівлі товарами США з КНР у 2024 році становив, за оцінками, $582 млрд, що зробило його найбільшим постачальником товарів із США, а дефіцит торгівлі становив від $263 до 295 млрд.