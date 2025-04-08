Інтерфакс-Україна

Події

12:08 08.04.2025

Президент KSE вважає ринковою викладацьку зарплату 1-ї віце-прем’єрки в $6 тис., а критику опозиції - політичною атакою

3 хв читати

Викладацька заробітна плата першої віце-прем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко на рівні $6 тис. в "Київській школі економіки" (KSE) є ринковою і відповідає рівню зарплат в освітньому закладі, вважає президент KSE та ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства у 2019-2020 рр. Тимофій Милованов.

"Хоч це й атака опозиції на владу, звинувачення серйозні. І я маю на них відповісти як керівник KSE. Звинувачень два - висока зарплата і конфлікт інтересів. Вона ринкова і відповідає рівню зарплат які ми платимо в KSE. Єдина зрада тут, що ми платимо нормальні зарплати за викладання для топових людей, але суспільство до цього ще не звикло", - написав він в Facebook у вівторок у відповідь на звинувачення нардепа Володимира Ар’єва.

Милованов зазначив, що KSE виплачує навіть більші зарплати: гонорар за нещодавній приїзд Нобелівського лауреата з економіки Джеймса Робінсона в KSE в березні склав $70 тис. за 2,5 дні, зарплата запрошеного професора, що нещодавно переїхав з Єльського університету в Канаду, складає $50 тис. за пару тижнів викладання.

"Ми пишаємось тим, що можемо платити високі ринкові зарплати і вважаємо, що всі науковці і вчителі заслуговують на високі зарплати, якщо вони мають релевантний досвід і знання, і приносять користь студентам і учням. Ми хочемо щоб наших студентів вчили ті, хто рухають науку, політику, і бізнес, і на власному досвіді знають як працює світ. Свириденко тут ідеально підходить, бо вона бачить як все зараз відбувається прямо зсередини", - підкреслив президент освітнього закладу.

За словами Милованова, крім викладання перша віце-прем’єрка працює над розробкою курсу на основі її поточного досвіду під час війни.

Він зазначив, що звинувачення конфлікту інтересів стосується допомоги уряду та фінансування від міжнародних організацій та пояснив, що насправді суперечностей немає, адже університет, де працює Свириденко, не виконує цього. Милованов пояснив, що ций займаються дотичні до KSE благодійна фундація, дослідницький інститут, які мають окремі незалежні системи управління і комплаєнса.

Він також нагадав, що в KSE діє незалежна рада директорів, в якій більше половини іноземців. Він запевнив, що дії освітнього закладу відповідають українському та міжнародному законодавству, включно з контролем конфлікту інтересів і запобігання корупції.

"Важливо, Свириденко не впливає на прийняття рішень про фінансування (міжнародними організаціями - ІФ-У). Навпаки, факт викладання Свириденко в KSE ускладнює KSE отримання таких контрактів і грантів, бо потрібно додатково надавати документи, які доводять що конфлікту інтересів немає, і розкривають всі деталі нашої взаємодії", - підкреслив президент KSE.

"Це політична атака. Партія Порошенка готується до виборів, як в принципі і партія влади. Це, звісно, мене засмучує, бо війна не закінчилась і не факт що закінчиться скоро. Люди гинуть. США припинило підтримку. Тому пріоритети мають бути іншими. Але я розумію як працює демократія і приймаю правила гри", - додав Милованов.

Як відомо з попередніх дописів президента освітнього закладу, серед представників Міністерства економіки України в KSE також викладає її перший заступник Олексій Соболєв. Також викладачами KSE є міністр фінансів Сергій Марченко, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук та нардепка Інна Совсун.

Згідно з інформацією на сайті Київської школи економіки, вона бере початок від англомовної магістерської програми з економіки, яка  була заснована у 1996 інституцією Economic Education and Research Consortium (EERC) та благодійним фондом Євразія (Eurasia Foundation). Наразі в школі налічується дев’ять бакалаврських та десять магістерських програм.

Теги: #kse #милованов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 28.03.2025
Штучний інтелект як драйвер відновлення України: Роль інновацій OpenAI в поствоєнний період

Штучний інтелект як драйвер відновлення України: Роль інновацій OpenAI в поствоєнний період

15:50 27.03.2025
Доступність продуктів харчування в Україні у 2025р. становить 89% довоєнного рівня – KSE

Доступність продуктів харчування в Україні у 2025р. становить 89% довоєнного рівня – KSE

14:45 04.03.2025
Адміністрація Трампа чекає, що саме Україна буде залагоджувати конфлікт - Милованов

Адміністрація Трампа чекає, що саме Україна буде залагоджувати конфлікт - Милованов

15:04 26.02.2025
Президент KSE Милованов: в Міносвіти не сприймають серйозно пропозицію про приватизацію Києво-Могилянської академії

Президент KSE Милованов: в Міносвіти не сприймають серйозно пропозицію про приватизацію Києво-Могилянської академії

10:08 17.02.2025
Прямі збитки інфраструктури України через війну зросли до $170 млрд — KSE

Прямі збитки інфраструктури України через війну зросли до $170 млрд — KSE

10:24 13.02.2025
Милованов: Україні треба "не дражнити Трампа" і "посилювати армію"

Милованов: Україні треба "не дражнити Трампа" і "посилювати армію"

15:38 23.01.2025
КШЕ готує пропозицію для Міносвіти щодо купівлі Києво-Могилянської академії - Милованов

КШЕ готує пропозицію для Міносвіти щодо купівлі Києво-Могилянської академії - Милованов

15:38 10.01.2025
Президент КШЕ пропонує викупити Києво-Могилянську академію в МОН

Президент КШЕ пропонує викупити Києво-Могилянську академію в МОН

11:58 31.10.2024
Мінекономіки та KSE розширили цифровий портал інвестпроєктів на 31 позицію загальною вартістю EUR2,1 млрд

Мінекономіки та KSE розширили цифровий портал інвестпроєктів на 31 позицію загальною вартістю EUR2,1 млрд

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Бельгії, глава МЗС і міністр оборони прибули до Києва

Сили оборони збили вночі 9 з 46 БпЛА , ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений

Росія обстріляла два відділення "Укрпошти", зруйнувавши одне з них

Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

ОСТАННЄ

Кабмін унормував передачу в оренду будівель закладів освіти для тимчасового проживання переселенців

СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

Кабмін призначив Кутергу в. о. директора БЕБ

Кабмін скасував ще 204 інструменти регулювання в різних сферах - Шмигаль

В КНР анонсували контрзаходи до США після того, як Трамп пригрозив запровадити додаткові мита - ЗМІ

Прохолодна з нічними заморозками погода очікується в Україні у найближчі дні

УЧХ отримав 15 авто швидкої допомоги від закордонних колег

Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

Більше чверті українських регіональних медіа працюють без зарплат - дослідження

Викрито телеграм-групи з кібершантажу школярів у чотирьох областях України - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА