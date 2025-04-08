Президент KSE вважає ринковою викладацьку зарплату 1-ї віце-прем’єрки в $6 тис., а критику опозиції - політичною атакою

Викладацька заробітна плата першої віце-прем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко на рівні $6 тис. в "Київській школі економіки" (KSE) є ринковою і відповідає рівню зарплат в освітньому закладі, вважає президент KSE та ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства у 2019-2020 рр. Тимофій Милованов.

"Хоч це й атака опозиції на владу, звинувачення серйозні. І я маю на них відповісти як керівник KSE. Звинувачень два - висока зарплата і конфлікт інтересів. Вона ринкова і відповідає рівню зарплат які ми платимо в KSE. Єдина зрада тут, що ми платимо нормальні зарплати за викладання для топових людей, але суспільство до цього ще не звикло", - написав він в Facebook у вівторок у відповідь на звинувачення нардепа Володимира Ар’єва.

Милованов зазначив, що KSE виплачує навіть більші зарплати: гонорар за нещодавній приїзд Нобелівського лауреата з економіки Джеймса Робінсона в KSE в березні склав $70 тис. за 2,5 дні, зарплата запрошеного професора, що нещодавно переїхав з Єльського університету в Канаду, складає $50 тис. за пару тижнів викладання.

"Ми пишаємось тим, що можемо платити високі ринкові зарплати і вважаємо, що всі науковці і вчителі заслуговують на високі зарплати, якщо вони мають релевантний досвід і знання, і приносять користь студентам і учням. Ми хочемо щоб наших студентів вчили ті, хто рухають науку, політику, і бізнес, і на власному досвіді знають як працює світ. Свириденко тут ідеально підходить, бо вона бачить як все зараз відбувається прямо зсередини", - підкреслив президент освітнього закладу.

За словами Милованова, крім викладання перша віце-прем’єрка працює над розробкою курсу на основі її поточного досвіду під час війни.

Він зазначив, що звинувачення конфлікту інтересів стосується допомоги уряду та фінансування від міжнародних організацій та пояснив, що насправді суперечностей немає, адже університет, де працює Свириденко, не виконує цього. Милованов пояснив, що ций займаються дотичні до KSE благодійна фундація, дослідницький інститут, які мають окремі незалежні системи управління і комплаєнса.

Він також нагадав, що в KSE діє незалежна рада директорів, в якій більше половини іноземців. Він запевнив, що дії освітнього закладу відповідають українському та міжнародному законодавству, включно з контролем конфлікту інтересів і запобігання корупції.

"Важливо, Свириденко не впливає на прийняття рішень про фінансування (міжнародними організаціями - ІФ-У). Навпаки, факт викладання Свириденко в KSE ускладнює KSE отримання таких контрактів і грантів, бо потрібно додатково надавати документи, які доводять що конфлікту інтересів немає, і розкривають всі деталі нашої взаємодії", - підкреслив президент KSE.

"Це політична атака. Партія Порошенка готується до виборів, як в принципі і партія влади. Це, звісно, мене засмучує, бо війна не закінчилась і не факт що закінчиться скоро. Люди гинуть. США припинило підтримку. Тому пріоритети мають бути іншими. Але я розумію як працює демократія і приймаю правила гри", - додав Милованов.

Як відомо з попередніх дописів президента освітнього закладу, серед представників Міністерства економіки України в KSE також викладає її перший заступник Олексій Соболєв. Також викладачами KSE є міністр фінансів Сергій Марченко, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук та нардепка Інна Совсун.

Згідно з інформацією на сайті Київської школи економіки, вона бере початок від англомовної магістерської програми з економіки, яка була заснована у 1996 інституцією Economic Education and Research Consortium (EERC) та благодійним фондом Євразія (Eurasia Foundation). Наразі в школі налічується дев’ять бакалаврських та десять магістерських програм.