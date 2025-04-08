За три роки війни через російські ВНП загинули 355 цивільних українців, серед них 18 дітей - Міноборони

З початку широкомасштабного вторгнення РФ зафіксовано 811 інцидентів з цивільним населенням через вибухонебезпечні предмети (ВНП), постраждали 1 тис 158 мирних людей, 335 з яких загинули, серед загиблих 18 дітей, повідомляється на сайті Міністерства оборони України у вівторок.

Начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони Олег Шуварський відзначив, що загрози від вибухонебезпечних предметів впливають на життя понад 6 млн українців, особливо на деокупованих територіях України, і повідомив, що росіяни в багатьох випадках встановлюють міни безсистемно, зокрема на сільськогосподарських полях, у житлових районах та на дорогах загального користування. 75% інцидентів – саме з мінами.

Найбільш забрудненими залишаються Харківська, Миколаївська та Херсонська області, де сумарно сталось понад 50% всіх інцидентів.

"Особливу небезпеку як при очищенні деокупованих територій від ВНП, так і при виконанні заходів гуманітарного розмінування становлять елементи касетних боєприпасів, через інциденти, пов’язані саме з їх детонацією. Застосування росіянами таких боєприпасів блокує проведення відновлювальних робіт на цих територіях, відновлення об’єктів транспортної інфраструктури, тепло-газо-водопостачання, ліній електропередач та інших об’єктів, які є необхідними для життєзабезпечення деокупованих регіонів. А низька якість виробництва інженерних боєприпасів та тривалий час їх зберігання призводять до порушення роботи механізмів самоліквідації деяких видів цих боєприпасів. Такі боєприпаси є непередбачуваними та вкрай небезпечними. До того ж у багатьох сучасних російських мінах є сейсмічні та магнітні датчики, що значно ускладнює процес їх знешкодження", – розповів він.

Шуварський додав, що велика кількість сучасних мін виготовляється в пластиковому корпусі та мають низький вміст металічних елементів, що суттєво ускладнює їх пошук, особливо з використанням міношукачів. Крім того, відповідно до керівних документів ворога певна кількість мін при суцільному мінуванні територій встановлюється на невилучення та як міни-пастки, що теж потребує значного часу та відповідних вмінь і практичних навичок для їх знешкодження.

За його словами, з початку повномасштабної агресії підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони виявили та знищили майже 920 тис вибухонебезпечних предметів.