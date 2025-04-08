Робітник харківського видавництва передавав РФ відомості щодо розташування ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури –прокуратура

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали 49-річного підсобного робітника місцевого видавництва, чоловікові повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, чоловік, маючи проросійські погляди, був дистанційно завербований представниками РФ. Від російського куратора підозрюваний отримав завдання щодо збору відомостей про місця розташування в Харкові українських військових, а також об’єктів критичної інфраструктури, зокрема котелень. Фігурант збирав відомості під виглядом робочих поїздок. Потім він надсилав дані куратору, надсилаючи йому текстові повідомлення та скріншоти ґуґл-мап з нанесеними позначками.

Ця інформація була необхідна ЗС РФ для планування прицільних атак по місту.

Під час обшуку у підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.