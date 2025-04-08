Росія обстріляла два відділення "Укрпошти", зруйнувавши одне з них
Два відділення АТ "Укрпошта" на Донеччині і Сумщині в понеділок потрапили під російський обстріл, повідомила пресслужба компанії.
"Сьогодні ворог розбив відділення в Костянтинівці на Донеччині. Залатуємо, що можемо. Продовжуємо роботу. Раніше росіяни знищили стаціонарне відділення на Сумщині, але ми встановили модульне. Відучора немає і його", - повідомила пресслужба компанії в Facebook у понеділок ввечері.
За словами гендиректора Ігоря Смілянського, відділення контейнерного типу на Сумщині, встановлене замість зруйнованого, знищено дроном.
"Зараз ми активно розвиваємо цей проєкт модульних відділень разом із нашими іноземними партнерами, і це черговий доказ того, наскільки він потрібен. Ба більше, ми врахували негативний досвід, і нові відділення матимуть певний рівень захисту", - написав Смілянський.
За його словами у відділенні в Костянтинівці після удару робота продовжувалась.
"Сьогодні ж ворог зранку знищив наше відділення в Костянтинівці, де "Укрпошта" й наша героїчна донецька команда продовжують роботу. А вже після обіду команда, прибравши уламки та пошкодження, поновила нашу роботу", - написав Смілянський ввечері в понеділок.
В обох випадках працівники та клієнти не постраждали.