Інтерфакс-Україна

Події

08:24 08.04.2025

Сили оборони збили вночі 9 з 46 ракет, ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений

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Сили оборони збили вночі 9 з 46 ракет, ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські захисники збили у ніч на вівторок 9 дронів, ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни", - сказано в повідомленні.

Загалом, в ніч на 8 квітня (із 19.00 7 квітня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Курська - РФ. та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із району Приморсько-Ахтарська – РФ.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

 

Теги: #збиття #пс_зсу #бпла_рф

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