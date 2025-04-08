Сили оборони збили вночі 9 з 46 ракет, ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений
Українські захисники збили у ніч на вівторок 9 дронів, ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.
"Станом на 08.00 підтверджено збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни", - сказано в повідомленні.
Загалом, в ніч на 8 квітня (із 19.00 7 квітня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Курська - РФ. та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із району Приморсько-Ахтарська – РФ.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.