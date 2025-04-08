Ще двоє херсонців постраждали внаслідок ворожої дронової атаки - Мрочко

Російські війська вранці вівторка знову атакували безпілотниками мешканців Херсону, двоє постраждалих, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько години тому рашисти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі", - написав він в телеграмі.

За словами Мрочко, внаслідок ворожої атаки постраждав 85-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Потерпілого доправлено до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також він зазначив, що ввечері понеділка з БпЛА окупанти атакували 66-річного чоловіка в Дніпровському районі.

"Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 66-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості", - написав він.