Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн до адвоката, якого підозрюють у несанкціонованому доступі до ЄДРСР

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн. до адвоката, якого підозрюють у несанкціонованому доступі до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР), повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"7 квітня 2025 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до одного зі столичних адвокатів, якого слідство вважає організатором злочину, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн.", - йдеться у повідомленні САП у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що на підозрюваного також накладені відповідні процесуальні зобов'язання, зокрема носіння електронного браслету (засобу контролю).

Як повідомлялося раніше, в межах досудового розслідування було встановлено, що адвокати за допомогою спеціального програмного забезпечення, незаконно використовуючи логін і пароль судді одного із судів м. Києва, систематично здійснювали несанкціонований доступ до закритої (непублічної) частини інформації в Реєстрі. Це дозволяло їм фактично в режимі реального часу моніторити та отримувати відомості про ймовірні заплановані обшуки, клопотання та інші закриті відомості.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи та епізоди злочинної діяльності.