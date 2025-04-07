Інтерфакс-Україна

Події

19:07 07.04.2025

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив ракетну атаку РФ на офіси каналів іномовлення у Києві

1 хв читати
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив ракетну атаку РФ на офіси каналів іномовлення у Києві
Фото: uatv.ua

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Браату оприлюднив офіційну заяву із засудженням завданого Росією ракетного удару по офісам державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" в Києві.

"Нещодавні російські ракетні удари були спрямовані на офіси Українських іноземних мовників у Києві та завдали їм серйозних пошкоджень, зокрема каналам FREEDOM, Дом, UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português. Цілеспрямовані атаки на медіаінфраструктуру, яка відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права (МГП) є цивільною інфраструктурою, є неприпустимими та порушують МГП і зобов’язання в рамках ОБСЄ", - йдеться на сторінці представника у соцмережі Х.

В ОБСЄ наголосили, що зобов’язання щодо безпеки медіа, журналістів та медіаінфраструктури мають дотримуватися.

"Я засуджую такі цілеспрямовані атаки та закликаю до повного дотримання норм МГП і зобов’язань в рамках ОБСЄ.", - заявив Браату.

 

Теги: #обсє #іномовлення #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 07.04.2025
Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару РФ по Кривому Рогу

Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару РФ по Кривому Рогу

05:48 06.04.2025
У трьох районах Києва зафіксовано пожежі через ракетну атаку та є постраждалі – Кличко

У трьох районах Києва зафіксовано пожежі через ракетну атаку та є постраждалі – Кличко

07:24 05.04.2025
Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

07:14 04.04.2025
Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох - мер

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох - мер

06:24 04.04.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого БпЛА у Київській області – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого БпЛА у Київській області – ОВА

06:07 04.04.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА по Дніпру - ОВА

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА по Дніпру - ОВА

18:06 31.03.2025
Україна завершила розробку європейських стандартів контролю якості поверхневих вод – Міндовкілля

Україна завершила розробку європейських стандартів контролю якості поверхневих вод – Міндовкілля

17:53 27.03.2025
Зеленський: Україна проти присутності ОБСЄ замість військового контингенту – у них інший функціонал, РФ їх не боїться

Зеленський: Україна проти присутності ОБСЄ замість військового контингенту – у них інший функціонал, РФ їх не боїться

20:04 11.03.2025
У Києві "взяли до уваги" візит генсека ОБСЄ до РФ

У Києві "взяли до уваги" візит генсека ОБСЄ до РФ

22:15 08.01.2025
Чинна голова ОБСЄ: Україна залишиться найважливішим пріоритетом для організації

Чинна голова ОБСЄ: Україна залишиться найважливішим пріоритетом для організації

ВАЖЛИВЕ

Дрони знищили 77 тис. ворожих цілей за березень – Сирський

В середньому за три місяці за 1 кв.км української землі РФ втратила 146 солдатів - ОСУВ "Хортиця"

Одна людина загинула і дві постраждали внаслідок ворожої атаки КАБом у Харківській області

Окупанти впродовж доби втратили 1350 військовослужбовців

Двоє жінок травмовані внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області - ОВА

ОСТАННЄ

Норвегія надає Україні ще 415 млн євро на артилерійські боєприпаси

Прем'єр Бельгії разом з міністром оборони прямують до України

Ватикан передає Україні чотири машини "швидкої" з медикаментами

Конференція з відновлення України у Римі стане найбільшою організованою урядом Італії міжнародною подією у 2025р

Україна і JEF продовжать регулярний діалог для більш ефективного протистояння викликам європейської безпеки - ОП

Мелоні збирається до США, Венс – до Італії, будуть говорити про тарифи – ЗМІ

ЄС запропонував США нульові мита на промтовари - голова Єврокомісії

Україні знадобиться до двох років для перезапуску ЗАЕС після деокупації – очільник "Енергоатому"

На Луганщині оператори СБС уразили російський комплекс ППО

Термінове засідання Радбезу ООН через удар Росії по Кривому Рогу відбудеться у вівторок за ініціативи України - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА