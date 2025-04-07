Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив ракетну атаку РФ на офіси каналів іномовлення у Києві

Фото: uatv.ua

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Браату оприлюднив офіційну заяву із засудженням завданого Росією ракетного удару по офісам державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" в Києві.

"Нещодавні російські ракетні удари були спрямовані на офіси Українських іноземних мовників у Києві та завдали їм серйозних пошкоджень, зокрема каналам FREEDOM, Дом, UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português. Цілеспрямовані атаки на медіаінфраструктуру, яка відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права (МГП) є цивільною інфраструктурою, є неприпустимими та порушують МГП і зобов’язання в рамках ОБСЄ", - йдеться на сторінці представника у соцмережі Х.

В ОБСЄ наголосили, що зобов’язання щодо безпеки медіа, журналістів та медіаінфраструктури мають дотримуватися.

"Я засуджую такі цілеспрямовані атаки та закликаю до повного дотримання норм МГП і зобов’язань в рамках ОБСЄ.", - заявив Браату.