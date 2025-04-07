Мінекономіки, Мінюст, Мінфін та МЗС залучені до перемовин про угоду щодо копалини у США цього тижня – Свириденко

Україна цього тижня відправить делегацію до Вашингтон для продовження переговорів щодо укладення стратегічної угоди зі Сполученими Штатами про розподіл критично важливих природних ресурсів, повідомила перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"До складу делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів", – написала вона у соцмережі X у понеділок.

За словами Свириденко, цей діалог відображає стратегічні інтереси обох країн та спільну прихильність до побудови міцного, прозорого партнерства.

"Ми прагнемо узгодити питання відбору проєктів, правової бази та механізмів довгострокового інвестування", – підкреслила перша віце-прем’єр.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 4 квітня анонсував візит української технічної команди на початку цього тижня для обговорення угоди, опублікований проєкт якої зазнав критики в Україні як нерівноправний та такий, що надає набагато більше вигод американській стороні й, можливо, порушує українське законодавство.

Бессент підкреслив, що угода щодо корисних копалин, запропонована США Україні, вигідна обом країнам, заявив, він сподівається на її підписання найближчим часом, але підозрює спротив з боку тих, хто наразі отримує гроші від цих ресурсів. Міністр фінансів США додав, що ця угода була частиною мирного плану президента Дональда Трампа, і вона націлена на те, щоби зробити США та Україну партнерами та зблизити їх.

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що Угода щодо корисних копалини з США має бути справедливою і партнерською, Україну у перемовинах по ній представлятиме юридична компанія, відбір якої завершиться цього тижня.

"Ми бачимо в цій угоді тільки партнерські кроки і саме над цим працює команда. Команда представить мені коротко цю угоду, найголовніші речі на початку тижня і після цього, в принципі, буде готова технічна команда для відрядження у США і для діалогу зі своїми американськими партнерами. Поки що ми розраховуємо на відрядження нашої технічної команди", - розповів голова держави.