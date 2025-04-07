Інтерфакс-Україна

Події

16:40 07.04.2025

Міноборони закупить 200 тисяч комплектів обігріву для військових

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Міноборони закупить 200 тисяч комплектів обігріву для військових

Міністерство оборони України продовжить забезпечення військовослужбовців сучасними та ефективними засобами індивідуального обігріву, які дозволяють швидко зігрітися в польових умовах у холодну погоду.

Як повідомила пресслужба відомства, минулого року закупівельна агенція Міноборони ДОТ закупила півмільйона комплектів обігріву двох видів. Засоби позитивно зарекомендували себе протягом холодів, відтак є рішення придбати таку ж кількість комплектів і у поточному році до початку холодного сезону.

"Сучасні індивідуальні засоби обігріву допомагають оперативно забезпечити тепло та комфорт там, де це найбільше потрібно. У 2025 році закупівельна агенція Міноборони ДОТ вже законтрактувала 300 000 таких комплектів і планує закупити ще 200 000", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Комплект індивідуального засобу обігріву складається з хімічних нагрівальних підкладок, які забезпечують локальне тепло у визначених зонах тіла (по дві штуки для обігріву тіла, рук та ніг). Такі підкладки працюють за принципом екзотермічної реакції – при контакті з повітрям запускається процес окислення, який виділяє тепло. Завдяки використанню спеціальних компонентів, підкладки мають стабільну температуру нагріву та тривалий час дії. Залежно від типу, індивідуальні засоби обігріву поділяються на одноразові та багаторазові.

Міноборони зазначило, що індивідуальні засоби обігріву відповідають виготовляються за технічною специфікацією Міноборони ТС А01XJ.13995-441:2023 (01). Основні характеристики включають:

швидкий запуск нагрівального процесу після активації; стабільну температуру нагріву у заданих межах (не менше 40° C і не більше 50° C); тривалий час підтримання тепла (не менше шести годин); безпечний склад без токсичних компонентів; компактні розміри, зручність у використанні та транспортуванні; стійкість до механічних впливів та вологи

Засоби обігріву мають бути сертифіковані та відповідати стандартам безпеки, що забезпечує комфорт та надійність під час використання в польових умовах.

Теги: #міноборони #обігрів

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