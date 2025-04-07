Інтерфакс-Україна

Події

10:10 07.04.2025

Запускаємо "Мрію" для кожної школи вже цього тижня - Федоров

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Запускаємо "Мрію" для кожної школи вже цього тижня - Федоров

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що запуск освітньої платформи "Мрія" для кожної школи відбудеться на поточному тижні.

"Навчання, від якого загоряються очі. У кожної дитини. Учителя. Батьків. І навіть у бізнесу. Освітня Мрія — незабаром здійсниться! 8 квітня запрошуємо на "Мрія Постосвіта" — головну EdTech-подію року від МОН та Мінцифри. Подію відкрито для всіх: освітян, батьків, дітей, соціально-відповідального бізнесу, EdTech-компаній і медіа", - йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що на події будуть представлені: ШІ-інструменти для вчителів; гейміфікація процесу навчання; дашборд освітніх результатів для батьків; план під’єднання нових шкіл до "Мрії".

В свою чергу, Федоров заявив, що запуск освітньої платформи "Мрія" для кожної школи відбудеться вже поточного тижня.

"Дізнайтеся першим про освіту майбутнього — зі штучним інтелектом, гейміфікацією, оцінками "олівчиком" у телефоні. Учителі, батьки, школярі, бізнеси та медіа, долучайтеся онлайн до головного освітнього івенту року… Спойлер: на презентації Мрії будуть топспікери країни", - написав він в телеграм-каналі.

Теги: #запуск #освіта #мрія

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