Комерційні кола В'єтнаму і США закликали відкласти мита на в'єтнамські товари

Торгово-промислова палата В'єтнаму та Американська торгова палата в Ханої звернулися до Білого дому із закликом почекати із запровадженням мит на в'єтнамську продукцію, що мають набути чинності 9 квітня.

"Нижчі тарифи на товари, що йдуть із В'єтнаму, на товари, що доходять до американського споживача, допоможуть компаніям, економіці, споживачам США. А високі тарифи - ні", - наводять західні ЗМІ витяги з листа палат на адресу міністра торгівлі США Говарда Латника.

На думку авторів листа, мита в 46% - «обурливо високі». Вони закликають укласти чесну угоду, яка дасть змогу розв'язати проблему торгового дисбалансу США і В'єтнаму так, щоб це принесло вигоду обом сторонам.

Президент США Дональд Трамп оголосив 2 квітня про рішення запровадити відповідні мита щодо іноземних торговельних партнерів США. Трамп сказав, що встановив базовий мінімальний рівень мит у 10%. У Білому домі пояснили, що він почне діяти 5 квітня, а вищі мита - 9 квітня. Зокрема, мита на товари з В'єтнаму становитимуть 46%.

4 квітня Трамп обговорював із генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії і президентом В'єтнаму То Ламом готовність Ханоя скасувати всі мита в обмін на торговельну угоду зі США.