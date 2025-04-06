У Кривому Розі 75 постраждалих, 19 з них у тяжкому стані, серед них 4 дітей – Вілкул

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Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по житловому району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області ввечері у п'ятницю збільшилась до 75 людей, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"37 поранених зараз перебувають у лікарнях, 19 - у тяжкому стані, у тому числі 4 дітей (двоє дітей у Дніпрі у вкрай тяжкому стані). Лікарі борються за життя всіх поранених і надають всю необхідну допомогу", - написав Вілкул в Телеграм у неділю вранці.

За його словами, у Саксаганському районі міста працює штаб допомоги постраждалим, там видають необхідні будівельні матеріали (ОСБ, плівку, рейки та інші), приймають заяви на матеріальну допомогу від міста.

Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у Кривому Розі працюють.

Вілкул повідомив, що в ніч на неділю обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував з артилерії та дронами-камікадзе Нікополь та Марганецьку громаду, пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, інфраструктура, магазин, авто, гараж. Без втрат.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро дітей. У зв'язку із цим у неділю оголошено всеукраїнський День жалоби.